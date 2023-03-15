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الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

اليوم.. الأوبرا تحيي ذكرى ميلاد محمد عبد الوهاب

محمد عبد الوهاب
محمد عبد الوهاب
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تحتفى دار الأوبرا بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، خلال ندوة ثقافية بعنوان «النهر الخالد»، في السابعة مساء اليوم الأربعاء بالمسرح الصغير.

وتستضيف الندوة الشاعر بهيج شبل أباظة ويديرها الشاعر على عمران تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي، ويتخللها فيلم تسجيلي عن الفنان الراحل إلى جانب فقرة فنية لأشرف على.

يتناول الحوار مشوار محمد عبدالوهاب وأهم محطاته الفنية، كما تستعرض بعض الجوانب الإنسانية في حياته وعلاقاته بزملائه من الفنانين والموسيقيين.

و«عبدالوهاب» من مواليد القاهرة في 13 مارس 1898، وتوفي 4 مايو 1991.

ذكري ميلاد الفنان محمد عبدالوهاب أرض الأوبرا