اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق بحى الجناين بالسويس للصيانة

الثلاثاء 14/مارس/2023 - 06:14 ص

يعلن حى الجناين، فى محافظة السويس، خريطة فصل التيار الكهربائي، اليوم الثلاثاء 14 مارس، عن عدد من مناطق بالقطاع الريفي بالمحافظة، لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمحولات بنطاق هندسة كهرباء الجناين، على أن يتم إعادة توصيل التيار فور الإنتهاء من تلك الأعمال.

مواعيد فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق بحى الجناين بالسويس

وأوضح البيان الصادر عن حى الجناين بمحافظة السويس، أنه وفقًا لما ورد من شبكة كهرباء الجناين، سوف يتم فصل التيار الكهربائي غدًا الثلاثاء 14 مارس، وذلك بداية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر، بسبب إجراء عمليات الصيانة الدورية للمحولات بهندسة كهرباء الجناين، وسيتم إعادة توصيل التيار فور الإنتهاء من أعمال الصيانة

المناطق التى ستتأثر بفصل التيار الكهربائي.

وذكر بيان حى الجناين، أن المناطق التى سوف تتأثر بفصل التيار الكهربائي عن القطاع الريفي فى محافظة السويس، هى مناطق وابور الملح والبطراوي شرق وغرب وعمارات البطراوي.