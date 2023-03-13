محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف وتطوير طريق أبو الغيط ومحور الباسوسية

الإثنين 13/مارس/2023 - 11:36 ص

أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة ميدانية لتفقد مشروعي تطوير ورصف طريق ابو الغيط و محور الباسوسية بمدينة القناطر الخيرية، وذلك في إطار جولات المحافظ اليومية بمُختلف مُدن المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة، ومتابعة المشروعات ودفع العمل بها للإنتهاء منها وفق جداولها الزمنية المُقررة.

استهل «الهجان» جولته، بتفقد أعمال رصف طريق "أبو الغيط - الحادثة بالقناطر الخيرية" حيث تبدأ أعمال الرصف بطول حوالي 5360م طولي وبعرض حوالي 19.5 تم الانتهاء من اعمال الرصف بطول 1كيلو متر من كوبري الحادثه حتي محطة بنزين شركس وذلك ضمن خطه رد الشي للاصله وجاري التجهيز 4360م وذلك ضمن الخطه الاستثماري و سوف يتم البدء فى تجهيز الرش ماده moc لعمل الطبقه الرابطة في المرحله الثانيه حيث شدد المحافظ خلال الجوله بسرعه الانتهاء من الاعمال وفق الجدول الزمني المقرر .

الجدير بالذكر أن أعمال التطوير تبدأ من ميدان السلام "كوبري الحادثة" وحتى نزلة الدائري بباسوس، ويبلغ طوله 5.7 كيلو متر، ومتوسط عرض الطريق ما بين 16 متر وحتى 18,5 متر، ويعتبر طريق أبو الغيط طريقا رئيسيا وحيويا، حيث يخدم القادمين من ثلاث محافظات هي "القاهرة والمنوفية والجيزة".

كما تابع الهجان اعمال تطوير ورصف المرحلة الثالثة والنهائية لأعمال تغطية محور الباسوسية بالقناطر الخيرية (أعمال رصف وتغطية) والتى بلغت 29 مليون جنيه ومن الجدير بالذكر ان المرحلة الاولي والثانية بلغت تكلفتها 178 مليون جنيه وبذلك تصبح التكلفة الاجمالية للمشروع 207 مليون جنيه وذلك لخلق شريان جديد لمدينة القناطر الخيرية السياحية، حيث سيعد مدخل القناطر الخيرية من اتجاه الدائري وسوف يخدم القادمين من محافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية.

ومن الجدير بالذكر ان محافظ القليوبية قد قام بالتنسيق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى فى استكمال تغطية ترعة الباسوسية بمسافة 3100 م ، حيث تبدأ التغطية من الطريق الدائرى حتى مدخل قرية أبو الغيط، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين محافظة القليوبية والهيئة القومية للإنتاج الحربى.

و تفقد المحافظ وضع الطبقه الرابطة بطول 2800متر وعرض 20متر وجاري تجهيز طبقه ربط ل 300متر بعرض 18 متر مؤكدا أن الطريق سيكون بديل لطريق قرية «باسوس - القناطر الخيرية»، مما يسهل حركة المرور على المواطنين، وقد تم الإنتهاء من تغطية الترعة بالكامل بطول (5.7) كيلو متر، كما تم الإنتهاء من أعمال المرافق (الكهرباء-المياه)، ورفع مطابق الصرف الصحي والتربة الزلطية ومصارف الأمطار، ويليها الطبقة السطحية وذلك بعد الإنتهاء تماماً من الأرصفة الجانبية وصب البلدورات كما تم توريد حوالي 480 متر بلاط انترلوك وجارى العمل بباقى القطاع كما وجه المحافظ بالتنسيق مع اداره المرور لعمل مطب صناعي مطابق للمواصفات القياسية في مواقع مختلف امام المدارس لتأمين عبور المواطنين و منع حوادث السير بالاضافة الى تكثيف العمل للإنتهاء من الأعمال في أقرب وقت لسهولة الحركة المرورية وإحداث نقلة نوعية بمدينة القناطر الخيرية .