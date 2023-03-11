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السبت 11 مارس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة العودة الأهلي وصنداونز بدوري أبطال أفريقيا

الاهلي وصنداونز
الاهلي وصنداونز
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تقام مباراة العودة الأهلي ضد صنداونز بث مباشر في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ظهر اليوم السبت بجنوب أفريقيا، وكانت مباراة الذهاب قد إنتهت بين الفريقين بالتعادل الإيجابي ٢-٢ في القاهرة.

بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ضد صنداونز تنتظره جماهير كرة القدم في مصر لقوة المباراة بين الفريقين والتي تقام ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية.

 وتعقد موقف الأهلي في المجموعة بعد وصول فريق الهلال السوداني لرصيد ٩ نقاط تصدر بهم المجموعه يليه صنداونز برصيد ٧ نقاط بينما الأهلي ثالث المجموعة برصيد ٤ نقاط ثم القطن الكاميروني في المركز الأخير بدون رصيد.

موعد مشاهدة مباراة الأهلي ضد صنداونز في دوري أبطال أفريقيا 

ويخوض الأهلي مباراة اليوم ضد صنداونز في لقاء العودة بين الفريقين ويحتاج الأهلي الخروج من هذه المباراة بلا خسارة على الأقل حتى يستطيع الحفاظ على حظوظه في التأهل لدور ال١٦ لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل لقبها.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وصنداونز اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا 

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