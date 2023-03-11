الاستخبارات العراقية تعتقل ثلاثة إرهابيين في ديالى شرقي البلاد

السبت 11/مارس/2023 - 01:06 م

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم السبت، اعتقال ثلاثة إرهابيين في محافظة ديالى، شرقي البلاد.

وذكر بيان للاستخبارات - أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه "في إطار استمرار العمليات الأمنية لمتابعة العناصر الإرهابية وتجفيف منابعهم، ومن خلال عمليات استباقية مختلفة تم القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة (4/إرهاب) لانتمائهم لعصابات تنظيم داعش الإرهابية في ديالى".

وأوضح البيان أن "الإرهابيين الثلاثة كانوا يعملون على تقديم الدعم اللوجستي من مواد غذائية وملابس ووقود وتقديم المعلومات عن تحركات القوات الأمنية ونصب العبوات الناسفة على طريق البساتين في قرية زاغنية وتفجير عجلة مفخخة في المنطقة ذاتها، فضلا عن كونهم من ضمن المشتركين في اغتيال اثنين من أهالي منطقة بعقوبة"، مشيرا إلى أنه "جرى تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة".