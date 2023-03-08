تعرف على رسوم السحب الجديدة على الفيزا في 10 ببنوك

الأربعاء 08/مارس/2023 - 01:25 م

أقر عدد من البنوك العاملة في مصر، عمولات عند سحب الأموال النقدية من بطاقة المشتريات بنسبة تتراوح بين 2 إلى 5% من قيمة الأموال التى يتم سحبها، وذلك مع انتهاء الفترة التي حددها قرار البنك المركزي الخاصة بإعفاء العملاء من عمولات السحب النقدي ضمن إجراءات اتخذها في مواجهة فيروس كورونا لتحفيز الجمهور وميكنة التعاملات لتخفيف الزحام على فروع البنوك.

وتستعرض "االبوابة نيوز" رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الـATM في البنوك المصرية حال استخدام العميل بطاقة ائتمان تابعة لبنك آخر.



البنك الأهلي المصري

خصم 10 جنيهات عند السحب من ماكينة تابعة له، أو20 جنيهاً للسحب من ماكينات بنوك أخرى على كل سحبة وعمولة 2% من إجمالي قيمة المعاملة، بالإضافة إلى فرض فوائد من تاريخ السحب.



بنك مصر

عمولة 2% من إجمالي قيمة السحبة بحد أدنى 15 جنيهاً عند السحب من ماكينة تابعة للبنك أو بنوك أخرى.

البنك التجاري الدولي CIB

عمولة 2% من إجمالي قيمة السحب بحد أدنى 20 جنيهاً عند السحب من ماكينة تابعة للبنك أو بنوك أخرى.



بنك HSBC

عمولة 2% من إجمالي قيمة السحب بحد أدنى 20 جنيهاً عند السحب من ماكينة تابعة للبنك أو بنوك أخرى.



البنك المصري الخليجي EGBank

عمولة 5% من إجمالي قيمة السحب بحد أدنى 50 جنيهاً عند السحب من ماكينة تابعة للبنك أو بنوك أخرى.



بنك كريدي أجريكول

عمولة 5% من إجمالي قيمة السحب بحد أدنى 100 جنيه عند السحب من ماكينة تابعة للبنك أو بنوك أخرى.



بنك الإسكندرية

عمولة 2% من إجمالي قيمة السحب بحد أدنى 20 جنيهاً عند السحب من ماكينة تابعة للبنك أو بنوك أخرى.



بنك الإمارات دبي الوطني

عمولة 3% من إجمالي قيمة السحب بحد أدنى 20 جنيهاً عند السحب من ماكينة تابعة للبنك أو بنوك أخرى.



بنك أبو ظبي الأول

عمولة 4% من إجمالي قيمة السحب بحد أدنى 30 جنيهاً عند السحب من ماكينة تابعة للبنك أو بنوك أخرى.



بنك المشرق

عمولة 3.5% من إجمالي قيمة السحب بحد أدنى 35 جنيهاً عند السحب من ماكينة تابعة للبنك أو بنوك أخرى.