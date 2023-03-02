اليوم.. حفلان متتاليان لأم كلثوم على مسرح ساقية الصاوي للعرائس

الخميس 02/مارس/2023 - 07:21 ص

يقدم مسرح ساقية الصاوى للعرائس، حفلين متتاليين لكوكب الشرق أم كلثوم، اليوم الخميس 2 مارس فى تمام الساعة السادسة والثامنة مساءً، وذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

وتعد أم كلثوم حالة استثنائية، ورغم إنها رحلت منذ قرابة 50 عاما لا تزال حاضرة بفنها، حيث يستمع إليها حوالي 400 مليون عربي، وتستحق مكانتها الكبيرة سواء على المستوى الفني أو الشخصي، فهي إنسانة ولها موقف وطني، وكانت دائما معتزة بجذورها.

يشار إلى أن الفنانة الراحلة أم كلثوم اختيرت، الشهر الماضي، كواحدة من ضمن قائمة أعظم 200 مطرب على مستوى العالم من قبل مجلة Rolling Stone الأمريكية مسيطرة على عناوين الصحف والمواقع الأجنبية.