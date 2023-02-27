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الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب ولاية "ملاطية" التركية

زلزال تركيا
زلزال تركيا
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أفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن زلزالا قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية ملاطية الشرقية ظهر اليوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل مواطن واحد على الأقل وإصابة 69 آخرين.
وأوضحت الهيئة حسبما ذكر تليفزيون "إيه نيوز" التركي أن "مركز الزلزال يقع على عمق 6.96 كيلومتر تحت سطح الأرض في منطقة يشيليورت، فيما لم ترد بعد أنباء عن وقوع إصابات".

و أكد المركز الوطني للزلازل في سوريا، اليوم الاثنين، تسجيل محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي هزة أرضية بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر الساعة 12:04 بالتوقيت المحلي، تبعد مسافة 239 كم شمال شرق مدينة حلب، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

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