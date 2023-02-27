ads
الإثنين 27 فبراير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 27 فبراير 2023 في البنوك

سعر الدولار
سعر الدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقرت أسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم الاثنين 27 فبراير 2023، بالبنوك الحكومية والخاصة، وسجل أعلى سعر له في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.63 جنيه للشراء، و30.68 جنيه للبيع.

وسجل أقل سعر للدولار  فى بداية  تعاملات، اليوم الاثنين البنك الأهلي المصري - بمك مصر - بنك التنمية الصناعية، عند مستوى 30.48 جنيه للشراء، و30.58 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:
30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.


أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:
30.48 جنيه للشراء، 30.58 جنيه للبيع.


أسعار الدولار في بنك مصر:
29.48 جنيه للشراء، 30.58 جنيه للبيع.


أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:
30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.


أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:
30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
30.63 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.


أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.


أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:
30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.


أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:
30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.


أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:
30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.

اسعار الدولار اسعار الدولار في مصر أبوظبي الإسلامي الاهلي المصري البنك التجاري الدولي