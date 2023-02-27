رئيس المكسيك يعرض صورة مثيرة للجدل.. تعرف على التفاصيل

الإثنين 27/فبراير/2023 - 06:01 ص

نشر الرئيس المكسيكي صورة على منصات التواصل، تظهر ما قال إنها روح خيالية في الغابات مشابهة لجني أو أقزام سحرية أو كائن خيالي آخر.

وبحسب معاينة التغريدة، لم يبد الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أنه غير جاد عند نشر الصورة لـ"الألوكس"، الروح الشقية لدى حضارة المايا.

وكتب لوبيز أوبرادور: "لقد التقطت الصورة قبل ثلاثة أيام من قبل مهندس، ويبدو أنها ألوكس"، مضيفًا "كل شيء روحي".

تظهر الصورة الملتقطة في الليل شجرة مع أغصان تشبه هالة شعر، وربما تكون النجوم هي عيني الشخصية المتخيلة.

Les comparto dos fotos de nuestra supervisión a las obras del Tren Maya: una، tomada por un ingeniero hace tres días، al parecer de un aluxe; otra، de Diego Prieto de una espléndida escultura prehispánica en Ek Balam. Todo es místico. pic.twitter.com/Tr5OP2EqmU — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 25، 2023



ولطالما أعرب لوبيز أوبرادور عن احترامه للثقافات ومعتقدات الشعوب الأصلية.

ووفقًا لحضارة المايا، فإن "الألوكس" كائنات صغيرة وشقية تعيش في الغابات والحقول، وتميل إلى لعب الحيل على الناس، مثل إخفاء الأشياء. يترك بعض الناس أيقونات وممتلكات بزعم تهدئة تلك الكائنات.

يشار إلى أن حضارة المايا القديمة وصلت إلى ذروتها بين عام 300 ميلادي وعام 900 ميلادي في شبه جزيرة اليوكاتان وأجزاء مجاورة من قارة أمريكا الوسطى، واليوم يواصل أحفاد المايا العيش على الشبه جزيرة.

ويتحدث الكثيرون لغة المايا ويرتدون الملابس التقليدية، ويحافظون أيضًا على الأطعمة والمحاصيل والدين والممارسات الطبية التقليدية، على الرغم من الفتوحات الإسبانية التي جرت بين 1575 و1546.