 الجنرال جان برنارد بيناتيل يكتب: عام من الحرب.. الغربيون فشلوا في حملتهم ضد روسيا.. 17% من دول العالم تطبق عقوبات ضد موسكو

الأحد 26/فبراير/2023 - 08:54 م

الصين والهند ودول الشرق الأوسط وأفريقيا والدول الإسلامية عززت تعاونها مع روسيا

عدم مشاركة روسيا فى استعمار إفريقيا ودعم الاتحاد السوفيتى لحركات التحرر فى القارة أسهم فى دعم بوتين

قبل عام ، اندلعت الحرب فى أوكرانيا، واليوم يمكن القول بوضوح أن رغبة الغرب فى عزل روسيا وجعل اقتصادها على ركبتيه لم تفشل فقط، بل أن هذه الحرب لديها أدلة قاسية على فقدان نفوذها فى العالم الغربي. هذا ما أشارت إليه صحيفة واشنطن بوست فى مقال بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ بعنوان "الأخبار العاجلة" وجاء فيه: "يزداد الانقسام العالمى حول حرب أوكرانيا، وتستفيد روسيا من خيبة الأمل تجاه الولايات المتحدة لكسب التعاطف في جنوب العالم".

وفى الحقيقة، تطبق ٣٤ دولة فقط من أصل ١٩٥ (١٧٪) عقوبات ضد روسيا وعلاوة على ذلك، عززت الصين والهند وجنوب إفريقيا ومعظم دول الشرق الأوسط وأفريقيا وكذلك جميع الدول الإسلامية تقريبًا تعاونها مع روسيا.

العديد من الأسباب الرئيسية التي ذكرها فلاديمير بوتين في خطابه الأخير لقيت استحسانًا في هذه البلدان بينما قوبل بايدن في بولندا بسخرية في هذه المناطق.

قال وزير الخارجية الهندي السابق كانوال سيبال لصحيفة واشنطن بوست: إن خطاب بايدن القائل إن محاربة روسيا واجب أخلاقي لأن العدوان الروسي ينتهك مبادئ الديمقراطية وسلامة الأراضي التي يقوم عليها النظام العالمي لا تعتبر حجة يشتريها الأشخاص الجادون. واستشهد بقصف الناتو في صربيا، والدعم الأمريكي للديكتاتوريات خلال الحرب الباردة والحرب في العراق كأمثلة على انتهاكات الولايات المتحدة لهذه المبادئ نفسها. وقال "بقية العالم يرى هذا حقا على أنه حرب أوروبية، فهم لا يرون صراعا عالميا أو الطريقة التي يصورها بها الغرب".

علاوة على ذلك، تعاني كل هذه الدول من التضخم لكنها تنسب المسئولية إلى العقوبات الغربية وليس إلى روسيا.

علاوة على ذلك، فإن حقيقة عدم مشاركة روسيا في استعمار أفريقيا، ودعم الاتحاد السوفيتي للعديد من حركات التحرر في القارة، هي نقاط استغلها بوتين في رسالته، وهي موضع ترحيب في أفريقيا.

لنتحدث عن مواقف الهند وجنوب أفريقيا التي تثير حفيظة واشنطن إلى أقصى حد. لقد انحازت الهند، التي كانت الولايات المتحدة تحلم بها كقوة موازنة لصعود الصين، إلى جانب روسيا بشكل علني لأن ذلك يصب في مصلحتها الاستراتيجية. تعتمد دلهي على روسيا في إمداداتها العسكرية وقد عرض عليها بوتين فرصة لاحتواء التضخم عن طريق شراء النفط الروسي بسعر مخفض. وهكذا زادت تجارتها مع روسيا بنسبة ٤٠٠٪ منذ ٢٤ فبراير. بعد محاولة تغيير الهند من خلال الضغوط بجميع أنواعها، استسلمت الولايات المتحدة لعدم فرض عقوبات عليها.

أثار قرار جنوب أفريقيا المشاركة في التدريبات البحرية مع روسيا والصين هذا الأسبوع غضب واشنطن بشكل أكثر عنفًا. الولايات المتحدة هي بالفعل أكبر مستثمر أجنبي في جنوب أفريقيا ما بعد الفصل العنصري وأكبر سوق تصدير لجنوب أفريقيا. يرى الدبلوماسيون الأمريكيون أن طبيعة التدريبات تظهر أن جنوب أفريقيا تقف إلى جانب روسيا بوضوح. في الواقع، تشمل التدريبات الروسية الصينية، التي بدأت يوم الجمعة الماضي، قدرات بحرية هجومية، وتضم القوات الروسية إحدى السفن الحربية الرئيسية، الأدميرال جورشكوف، التي تقول روسيا إنها مجهزة بصاروخها الجديد زيركون الذي تفوق سرعته سرعة الصوت. لكن لدى الدبلوماسيين الأمريكيين ذكريات قصيرة. يقول مواطنو جنوب أفريقيا إن لجنوب أفريقيا أسبابها الخاصة للبقاء موالية لروسيا على الرغم من المخاطر. كان حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم مدعومًا من الاتحاد السوفيتي طوال العقود التي قضاها في المنفى خلال حقبة الفصل العنصري، وتلقى العديد من كبار قادته تدريبات في الاتحاد.الاتحاد السوفيتي، بما في ذلك وزير الدفاع القوي ثاندي موديسي.

"نحن لا نقول إن روسيا جيدة في تدمير أوكرانيا، ولكن إذا سألتنا عن مكاننا في هذه المعركة، فعلينا أن نكون صادقين. لا يمكننا أبدًا أن ندير ظهورنا لروسيا" هذا ما صرح به هيكس ماتلهونج، وهو جنوب أفريقي يبلغ من العمر ٣٣ عامًا، لصحيفة واشنطن بوست حيث أكد أنه أساء فهم الصراع، لكنه كان ينظر إلى الولايات المتحدة منذ فترة طويلة على أنها قوة "إمبريالية". وتابع "والآن روسيا تقاوم". إن موقف أفريقيا من الحرب هو أن روسيا تدافع عن نفسها ضد الناتو. لم تشارك روسيا قط في أي استعمار. قد تكون روسيا مخطئة، لكن مواقف الناس يحددها التاريخ.

أخيرًا، في الشرق الأوسط والدول الإسلامية، تمكنت روسيا من كسب الأصدقاء والتأثير، قال فيصل، المستشار المصري لصحيفة واشنطن بوست: بالطبع أنا أؤيد بوتين. منذ زمن بعيد فقدنا الثقة في الغرب. كل العرب في هذا الجانب من العالم يدعمون بوتين، ويسعدنا أن نسمع أنه يحقق مكاسب في أوكرانيا.

وهنا أؤكد أن المستقبل سيحدد ما إذا كان المعسكر الغربي سيبقى موحدًا خلال السنة الثانية من الحرب أم أنه سينقسم. من ناحيتي، أرى خطر الانقسام إلى ثلاثة: المعسكر الأنجلو ساكسوني الذي يشن حربًا ضد الاتحاد الأوروبي في نفس الوقت، كما يتضح من التخريب الذي تعرضت له خطوط أنابيب الغاز الثلاثة نورد ستريم، دول شمال أوروبا الأكثر العزم على دعم هذه الحرب ودول الجنوب التي تقف على خط المواجهة في مواجهة الهجرة غير الشرعية، والتي تجد صعوبة متزايدة في فهم أن الأموال الأوروبية تتدفق على أوكرانيا والترحيب بالأوكرانيين وتركهم في خط المواجهة بدون ذخيرة في وجه موجات المهاجرين الأفارقة.

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معلومات عن الكاتب

الجنرال جان برنارد بيناتيل.. قائد عسكرى سابق، حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية، وكانت أطروحته للماجستير في العلوم الفيزيائية "مجال الفيزياء النووية"، ومؤلف ستة كتب جيوسياسية، منها: تاريخ الإسلام الراديكالى ومن يستخدمه.. يكتب عن رؤيته بعد عام من حرب أوكرانيا ويخلص إلى أن روسيا ليست معزولة كما يحاول أن يوهم الغرب بذلك.