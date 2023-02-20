تامر أفندي في دار الهلال لعرض برنامجه الانتخابي

الإثنين 20/فبراير/2023 - 09:27 م

استقبل الكاتب الصحفي أحمد أيوب، رئيس تحرير المصور، والكاتب الصحفي محمد حبيب، مدير تحرير البوابة الإلكترونية لدار الهلال، اليوم، الكاتب الصحفي تامر أفندي، مدير تحرير البوابة نيوز، ومرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن، أثناء زيارته لمؤسسة دار الهلال الصحفية.

وقال تامر أفندي، إن مؤسسة دار الهلال من أعرق المؤسسات الصحفية في مصر والشرق الأوسط، أخرجت أجيال صحفية هامة وما زالت، وتعد أحد أهم ركائز الصحافة المصرية منذ نشأتها وحتى الآن.

وعرض الكاتب الصحفي تامر أفندي، برنامجه الإنتخابي على صحفيي المؤسسة، الذي تضمن إهتمامه باستعادة دور النقابي، باعتبار نقابة الصحفيين أهم نقابة مهنية في مصر والشرق الأوسط، موضحًا أنه يسعى ضمن برنامجه الإنتخابي إلى إيجاد كادر مالي للصحفيين.

وأضاف: "أهدف إيجاد تطوير حقيقي للمهنة عبر أهم عنصر فيها وهو الصحفي، بتوفير دورات حقيقية عبر مؤسسات محلية ودولية معتمدة لتأهيل الصحفيين، وتجهيزهم لسوق العمل داخليا ومحليًا".

وقدم تامر أفندي الشكر لقيادات وصحفيين دار الهلال لاستقبالهم الحافل له.