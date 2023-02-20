تامر أفندي لصحفيي الشروق: أنا ضد غلق نوافذ الحرية

الإثنين 20/فبراير/2023 - 04:20 م

قال الكاتب الصحفي تامر أفندي، مدير تحرير البوابة نيوز، المرشح لعضوية نقابة الصحفيين، إن "ألف باء" في العمل الصحفي هي المهنية والتي لن تأتي إلا بحوار فعال ومناقشة جادة حول قانون الصحافة الذي لا يخفى على أحد الخلاف القائم عليه، والذي ننادي فيه بما يضمن سلامة الصحفي وتسهيل دوره لا لخدمة نفسه بل لخدمة الوطن الذي يخوض أكبر معركة للوعي، منوهًا أن انتصارنا على الإرهاب لن يكتمل إلا بوضع الكلمة في موضعها التي تستحقه.

وتابع، أن ذلك يجب أن يرتبط برفع كفاء الصحفي بتنوع تدريبه ببروتوكولات مع مؤسسات الدولة، ووأد فتنة التخوين والمحاباة وغلق المجال على جزء من كل يستحق الدعم، فمصر تستحق البحث عن نقط اتفاق والتفاف دون تزييف وتهليل، مؤكدًا على قبول الآخر ما دام قلمه لم يوضع في مدواة مُلِئت بالدماء.

وأضاف: "أنا وأبناء جيلي نحب الوطن، وللحب سبله، الأهم أن نلتقي على محبته وتحت رايته.. لا أحمل الضغينة والكره ولا أنتقص من قدر أي شخص، فكل مصري كان لي ولا يزال موضع فخر".