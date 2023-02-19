رولان لومباردى يكتب: السجل الأسود للمحافظين الجدد

الأحد 19/فبراير/2023 - 05:29 م

20 عامًا من التدخل الأمريكى فى العراق (1-2)

أمريكا تصرفت بغطرسة منذ انتصارها فى الحرب الباردة ونجاح استعراضها المذهل للقوة ضد صدام حسين عام 1991

11 سبتمبر كان فرصة كارثية لفرض وجهات نظرهم وتحقيق مصالحهم الشخصية المرتبطة بمصالح المجمع الصناعى العسكرى





كانت هجمات ١١ أيلول (سبتمبر) ٢٠٠١ المذهلة، بما فى ذلك الهجوم على البنتاجون وانهيار مركز التجارة العالمى، ذروة التوتر بين "الإسلام" و"الغرب" وشكلت قطيعة فى تاريخ العلاقات الدولية. انتقاما للحرب التى شنتها الولايات المتحدة فى أكتوبر ٢٠٠١ فى أفغانستان، ثم التدخل الأمريكى فى العراق عام ٢٠٠٣، والذى سيكون يوم ٢٠ مارس هو الذكرى الحزينة له، انتقلت السياسة الخارجية لواشنطن من الواقعية إلى تدخل المحافظين الجدد؛ لقد كانت النتائج بالنسبة للعالم كارثية وأدت إلى زعزعة الاستقرار بشكل دائم.

قبل ١١ سبتمبر، كانت هناك بالفعل هجمات أو محاولات ضد المصالح الأمريكية فى الولايات المتحدة (بالفعل فى مركز التجارة العالمى فى عام ١٩٩٣) وعبر الكوكب. أصبحت التهديدات المنبثقة عن الإسلاميين المتطرفين والجماعة الإرهابية الرئيسية لهذه الحركة، القاعدة - التى تأسست فى أفغانستان عام ١٩٨٧ - أكثر أهمية.





فى التسعينيات من القرن الماضى، حذرت أصوات قليلة فى البنتاجون أو وكالة المخابرات المركزية من مخاطر استغلال الإسلام الراديكالى - الذى بدأ منذ السبعينيات - والذى عمل ضد النفوذ السوفيتى (خاصة فى أفغانستان)، واستمر بعد سقوط اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، ضد روسيا، وفى البلقان أو فى القوقاز (نظرية بريجنسكى المناهضة لروسيا). حتى ضد أوروبا، سيقول البعض.. كان الاستراتيجيون الأمريكيون الآخرون قلقين بشأن اللعبة المضطربة لبعض الحلفاء مثل باكستان. لم يتم الاستماع إليهم أو حتى طردهم. خاصة وأن أمريكا "القوة العظمى" فى ذلك الوقت منذ انتصارها فى الحرب الباردة ونجاح استعراضها المذهل للقوة ضد صدام حسين عام ١٩٩١، اتسمت بشكل من أشكال الغطرسة. تنطلق التكنولوجيا العالية والخدمات الأمريكية الخاصة تتخلى تدريجيًا عن الذكاء البشرى لصالح كل التقنيات للتعامل مع التهديدات.



فى هذا السياق تحدث أحداث الحادى عشر من سبتمبر. تؤكد القاعدة وزعماؤها أيمن الظواهرى وخالد شيخ محمد وأسامة بن لادن من أفغانستان، بأن الهجمات الانتحارية الأربعة المذهلة (بطائرات ركاب خطفها ١٩ إرهابيًا، بينهم ١٤ سعوديين) على الأرض ستؤدى إلى ما يقرب من ٣٠٠٠ ضحايا و٦٠٠٠ جريح.

بالنسبة للولايات المتحدة والعالم هذه هى الصدمة!

مع هذه الهجمات، الأكثر إثارة فى التاريخ وخاصة على الأراضى الأمريكية، عاش هذا الحدث التاريخى تقريبًا على الهواء مباشرة من قبل كل أسرة على هذا الكوكب. هذا ما يسمى فى التاريخ، نقطة الانهيار، تاريخ محورى. تاريخ ١١ سبتمبر، بمقياسه، وفجائيته، وخاصة صوره، محفورة فى جميع الأذهان. كدليل على ذلك، بعد أكثر من عشرين عامًا، يتذكر الجميع بالضبط أين كان وماذا كان يفعل عندما ضربت طائرات الانتحاريين الإسلاميين برجى مركز التجارة العالمي!

استيلاء "المحافظين الجدد" على السياسة الخارجية الأمريكية





بعد هذا الحدث، سيطر المحافظون الجدد الأمريكيون بشكل كامل على السياسة الخارجية الأمريكية. ولكن قبل المضى قدمًا، يجب أن نعود إلى أصول وأهداف تيار هذا الفكر. ويجب إعادة تأسيس بعض الحقائق. على عكس ما يريد اليسار الفرنسى منا أن نصدقه، فإن المحافظين الجدد ليسوا محافظين جددًا أو رجعيين خطرين ومقاتلين. بدلًا من ذلك، كانوا فى الأصل يساريين فى مجال حقوق الإنسان وجدوا أنفسهم على يسار الحزب الديمقراطى وانتقدوا الواقعية، على سبيل المثال، نيكسون أو كيسنجر المتمثل فى التفاوض مع "الوحش السوفيتي". بالنسبة لهؤلاء "الصقور"، لم يكن من الضرورى قبل كل شىء للمناقشة، بل على العكس من ذلك، القتال بكل الوسائل مع الاتحاد السوفيتى باسم "الحرية"

بمرور الوقت، سينزلق "المحافظون الجدد" ويجدون أنفسهم إلى يمين الحزب الجمهورى والمؤسسة. بعد عام ١٩٩١، يمكن تلخيص عقيدتهم على النحو التالي: الدعم الثابت لإسرائيل (خاصة الليكود ورجال الدين والقوميين الإسرائيليين) والمعارضة المتطرفة لروسيا، التى لا تزال حتى بعد سقوط الاتحاد السوفيتى العدو الأول. متحفظ بشأن الصين التى، مع ذلك، منذ انضمامها إلى منظمة الصحة العالمية فى عام ٢٠٠٠ - بدعم من واشنطن - ستبدأ فى الإقلاع.

من أجل ذلك، سوف يدافع "المحافظون الجدد" عن سياسة خارجية تبشيرية وتدخلية، مستوحاة من ويلسون والانضمام إليها والتى يجب على الولايات المتحدة من خلالها أن تفرض - حتى بالقوة - على العالم "قيمها"

وهكذا، فى بداية ولاية جورج دبليو بوش، وحتى إذا كان هناك واقعيون محسوبون مثل كولن باول فى حاشيته، فإن تيار المحافظين الجدد هو المسيطر - نائب الرئيس ديك تشينى، وزير الدفاع دونالد رامسفيلد، رئيس البنتاجون. لجنة المستشارين، ريتشارد بيرل، مستشارة الأمن القومى كوندوليزا رايس، نائب وزير الدفاع بول وولفويتز.. بعضهم (تشينى ورامسفيلد) مقتنعون أنه فى عام ١٩٩١، بعد تحرير الكويت، كان من الضرورى الذهاب إلى بغداد وإسقاط صدام...

١١ سبتمبر ستكون فرصة كارثية - ومن هنا بعض نظريات المؤامرة - لفرض وجهات نظرهم وأيديولوجيتهم - ولكن أيضًا مصالحهم الشخصية فيما يتعلق بمصالح المجمع الصناعى العسكرى القوى ولوبيات مالية معينة، (راجع تشينى / هاليبيرتون) لأنهم سوف يسيطرون على الرئيس جورج دبليو بوش، مصدومين من الصدمة والارتباك.





ستكون فى البداية الأعمال الانتقامية فى أفغانستان. إن الانتقام فى هذا البلد وإسقاط نظام طالبان الذى كان يؤوى القاعدة كان شرعيًا ومبررًا وضروريًا. بعد هذا النجاح الملحوظ الأول، كان الخطأ الأول هو الرغبة فى جعل هذا البلد، فى تحدٍ لتاريخه وجغرافيته وخصوصية شعبه، دولة حديثة وديمقراطية على النموذج الغربي. لقد شهدنا فى الأسابيع الأخيرة، بعد حوالى عشرين عامًا، العواقب المأساوية لهذا الوهم.

بالطبع، كان عليك أن تكون بلا هوادة وأن تقاتل بكل قوتك ضد الإرهاب الإسلامى، لكن المزيد من الواقعية والدقة وفوق كل شيء كان من شأنه أن يكون أكثر فاعلية بالتأكيد.

الخطأ الثانى كان بلا شك المرحلة التالية من الانتقام الأمريكى بعد ١١ سبتمبر، بالتدخل فى العراق عام ٢٠٠٣، والذى سيصادف ٢٠ آذار (مارس) المقبل الذكرى الحزينة لبداية هذا التدخل قبل ٢٠ عامًا حتى اليوم.

العراق الذى لا يتحمل مسؤولية هجمات سبتمبر.. بعد عقدين لا تزال المنطقة والعالم يعانون من تداعياتها.

.. وإلى المزيد التفاصيل فى الأسبوع المقبل.



معلومات عن الكاتب

رولان لومباردى.. كاتب ومؤرخ فرنسى متابع لمنطقة الشرق الأوسط ورئيس تحرير موقع «لو ديالوج»، يستعرض، كما يبدو من العنوان، السجل الأسود للمحافظين الجدد فى الإدارة الأمريكية، سواء فى أفغانستان أو فى العراق الذى مازال يعانى من التدخل الأمريكى فى البلاد..

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