اليوم.. دار الأوبرا تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج على مسرح الجمهورية

الأحد 19/فبراير/2023 - 07:13 ص

تحتفل دار الأوبرا المصرية بذكرى الإسراء والمعراج، مع فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، اليوم الأحد على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مجموعة من الأناشيد والابتهالات والأعمال الدينية منها ليالي رسول الله - روح الوجود - يا منى عيني لـ أحمد عبد الله، النبي عربي لـ سيد إسماعيل، أم البشاير - ابتهالات - قمرٌ من التراث الصوفي، مدح الرسول لـ زكريا أحمد، ليلة الإسراء لـ أحمد أبو الحسن، خد بإيدي لـ عبد المنعم البارودي، يا سيد السادات - يا غفار للشيخ محمد عبد الله، كن مع الله لـ محمد رشاد، في حب الله لـ عبد العظيم عبد الحق، نبينا هادينا - ختام الأنبياء لـ جمال سلامة، والله مالي غير محمد لـ طارق فؤاد، أسماء الله الحسني لسيد مكاوي وألف ألف صلاة - دعوني لقائد الحفلين علاء عبد السلام.. أداء أحمد حسن، فارس عبد العال، بلال مختار، طه حسين، ولاء رميح، محمد عبد الحميد، تامر نجاح، أميرة أحمد، محمد حسين صادق، إبراهيم فاروق، إيهاب ندا، أحمد العمري، سماح عباس