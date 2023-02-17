إيمان كريم تختتم مشاركتها في النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لمزدوجي الاستثنائية بالسعودية

الجمعة 17/فبراير/2023 - 03:39 م

اختتمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، فعاليات مشاركتها في النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لمزدوجي الاستثنائية، والذي أقيم بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12-14 فبراير 2023 في مدينة الرياض بتنظيم من جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة، ومركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، حيث تناول المؤتمر القضايا والبرامج ذات العلاقة بالأفراد من مزدوجي الاستثنائية "الموهوبين من ذوي الإعاقة"، وهو من الموضوعات الحديثة نسبياً في مجالات البحث العلمي، والاهتمام التنظيمي والتشريعي على مستوى العالم بشكل عام، وفي الوطن العربي على وجه الخصوص.

من جانبها أعربت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات المؤتمر، الذي عرضت فيه جهود الدولة المصرية في تعاملها مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة والمكتسبات التي حصلوا عليها ودور المجلس في دعمهم ودمجهم وتمكينهم مجتمعيا من خلال التشريعات وإنفاذ القانون وكذلك السعي إلى اكتشاف مواهبهم وطاقاتهم. وقالت المشرف العام على المجلس، إن المؤتمر شارك فيه نخبة من المختصين على المستوى الدولي والعربي للحديث عن موضوعات ذات علاقة بمزدوجي الاستثنائية من حيث اكتشافهم ورعايتهم لرسم خارطة طريق حول كيفية تمكينهم في جميع مناحي الحياة للاستفادة مما لديهم من قدرات وإمكانات عالية لخدمة مجتمعاتهم.

كما تضمن المؤتمر مشاركة نماذج بارزة من مزدوجي الاستثنائية على المستوى الدولي العربي للحديث عن تجاربهم وأبرز التحديات التي اعترضت طريقهم نحو النجاح. وأشارت المشرف العام على المجلس، في كلمتها أمام المؤتمر أن المجلس حريص على التواصل مع الجهات المختصة للاستثمار الأمثل في الموهوبين من ذوي الإعاقة وتحويل مواهبهم وطاقاتهم إلى مشاريع اقتصادية و تنموية مستدامة تعود بالفائدة عليهم وعلى المجتمع، ووضع خطط مستقبلية لدعم الموهوبين وتحفيزهم لتطوير قدراتهم وتقديم المحفزات المادية والمعنوية للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم، وقيام المؤسسات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة باتباع المعايير الدولية لتحديد مستويات الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية مع أقرانهم في دول العالم للوصول بمواهبهم لأعلى المستويات العالمية وتوجيه الأسر خاصة بعد فترات البقاء في المنزل في ظل جائحة كورونا على استثمار وتعزيز مواهب أبنائهم من ذوي الإعاقة .

واكدت الدكتورة إيمان كريم، مشاركتها خلال فاعليات المؤتمر في حضور افتتاح المعرض التشكيلي الأول بعنوان " مؤثرات " للوحات الأطفال ذوي الإعاقة والتي نظمها مؤسسة " برايت هارتس" وذلك في إطار دعم جهود الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة والاهتمام بفئة الموهوبين والمتميزين منهم .

وأعلنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن طرحها لعدد من التوصيات خلال المؤتمر منها ضرورة العمل على توفير أدوات التشخيص المتكامل للأطفال مزدوجي الاستثنائية من خلال فريق عمل متخصص ومؤهل ومدرب على تطبيق أدوات تشخيصية تتفق مع المعايير الدولية، ودعم المبادرات والمسابقات القومية لاكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم في مختلف المجالات وتشمل العديد من المؤسسات التعليمية والاجتماعية والعمل على تعدد برامج تنمية المواهب المختلفة لديهم من خلال مراكز متخصصة قادرة على توظيف تلك المواهب في إطار نموذج متميز يمثل قدوة في المجتمع.

329124821_518338413746068_4241883943241671229_n