عبدالرحيم علي ينعى محمد أبو النور رئيس تحرير مجلة صباح الخير الأسبق

الأربعاء 15/فبراير/2023 - 01:21 ص

نعى الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز" الكاتب الصحفي محمد أبو النور رئيس تحرير مجلة صباح الخير الأسبق.

وتقدم عبدالرحيم علي بخالص العزاء لأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.