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الأربعاء 15 فبراير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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عبدالرحيم علي ينعى محمد أبو النور رئيس تحرير مجلة صباح الخير الأسبق

البوابة نيوز
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نعى الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز" الكاتب الصحفي محمد أبو النور رئيس تحرير مجلة صباح الخير الأسبق.
وتقدم عبدالرحيم علي بخالص العزاء لأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

محمد أبوالنور عبدالرحيم علي مجلة صباح الخير وفاة محمد أبو النور