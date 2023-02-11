أبرزها كسوة الكعبة الحرير.. قطع مميزة في المتاحف المصرية خلال فبراير

السبت 11/فبراير/2023 - 04:57 م

اختارت متاحف الآثار على مستوى الجمهورية، بعض القطع الأثرية المتميزة للعرض خلال شهر فبراير، عبر استفتاء الجمهور من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ضمن التقليد الشهري للمتاحف المصرية على مستوى الجمهورية.

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن هذا التقليد يأتي في إطار دور المتاحف كمؤسسات ثقافية، حضارية وتعليمية تعمل على رفع الوعي السياحي والأثري لدى جميع فئات المجتمع.

ويعرض متحف الفن الإسلامي، الحلية الشريفة والتي ترجع للعصر العثماني القرن 13هـ/19م، والمتحف القبطي يعرض صندوق خشبي، ملون باللون الأخضر الزيتوني، لحفظ التوراة، محلى برقائق من الفضة المزخرفة بزخارف نباتية، وكتابات باللغة العبرية يعلوها تاج وأسفلها شجرة الحياة، فيما يعرض متحف شرم الشيخ تمثال من العصر الروماني للآلهة إيزيس أفروديت على رأسها إكليل نباتي يعلوه تاجها المميز وتمسك بيدها اليسرى إناء كبير وفي اليمنى قرن الخيرات.

كما يعرض متحف المجوهرات الملكية جراب مصحف مصنوع من الذهب على شكل كتاب، من مقتنيات أسرة محمد علي، ومتحف ركن فاروق بحلوان يعرض علبة سجائر من الفضة، على شكل معبد يعلوها شكل التاج الملكي وعلم مصر قديما ذو اللون الأخضر والهلال والثلاث نجوم، كما يعرض متحف الشرطة القومي بالقلعة صنجة "كفة وزن العملة" مستديرة الشكل، من الزجاج الأخضر الشفاف، تحتوي على كتابات بالخط الكوفي، ومتحف قصر محمد علي بالمنيل: يعرض صندوق من الخشب المطعم بالصدف، عليه زخارف لقبة الصخرة ومقامي النبي داود والنبي يونس والحرم الإبراهيمي.

أما متحف المركبات الملكية بالقاهرة فيعرض كسوة الكعبة من الحرير المصبوغ باللون الأسود والمحلى بأسلاك من الذهب والفضة، وعليه نقش لآيات من القرآن الكريم بطريقه “الجاكارد”، ومتحف جاير آندرسون يعرض لوحة من الخشب عليها كتابات وزخارف ملونه يتوسطها كلمة "محمد" وأسفلها ” أنك لعلى خلق عظيم"، كما يعرض متحف مطار القاهرة الدولي 2 دلاية على شكل المصحف الشريف من المعدن من عصر أسرة محمد على، ومتحف مطار القاهرة الدولي 3 يعرض صليب من برونز، على عمود أسطواني الشكل. من القرن ١٨-١٩م، ومتحف السويس القومي يعرض أيقونة من الخشب للقديس سمعان الخراز جالسًا على كرسي العرش المزين من أعلى بملاك مجنح، وممسكًا بيديه لفافة من الورق.

بينما يعرض متحف آثار الإسماعيلية تمثال نصفي من الرخام للمعبود سيرابيس، من العصر اليوناني الروماني، ومتحف آثار طنطا يعرض لوحة جدارية من الحجر الجيري نقش عليها الثالوث المقدس في مصر القديمة "اوزوريس وايزيس وابنهم حورس". وأعلى اللوحة آلهة السماء "نوت" على شكل قرص الشمس المجنح، ومتحف الإسكندرية القومي يعرض شكل الهلال من البرونز والنحاس بداخله صليب رمزًا للوحدة بين الديانتين المسيحية والإسلامية، ومتحف آثار مطروح يعرض أيقونة من العصر الروماني المتأخر تصور السيدة العذراء تحمل السيد المسيح متوجاً. يوجد على الزوايا الأربعة للأيقونة أربعة شخصيات من العهد القديم، ومتحف تل بسطا يعرض تمثال من البرونز للمعبود حربوقراط، واقفا وعلى رأسه التاج، ومتحف الغردقة يعرض مشكاة من الزجاج لإضاءة المباني الداخلية العامة كالمدارس والمساجد، ومتحف كفر الشيخ يعرض مخطوط يحتوي على الأناجيل الأربعة “متى، مرقس، لوقا، يوحنا”، ومتحف ملوي يعرض مخطوط من العصر الروماني المتأخر "القرآن الكريم" كُتب بالمداد الأحمر والأسود داخل غلاف من الجلد.

كما يعرض متحف سوهاج القومي لوحة نذرية من الحجر الجيري، نقش عليها قرص الشمس ينشر أشعته، وفي أسفلها مركب وبداخله قرص الشمس، ومتحف الأقصر للفن المصري القديم يعرض الجزء العلوي من محراب، إطاره مزخرف بزخارف نباتية من العصر القبطي، ومتحف التحنيط بالأقصر يعرض نموذج لمركب جنائزي من عصر الدولة الوسطى، ومتحف آثار الوادي الجديد يعرض لوحة ملونة من الحجر الجيري لحاكم الواحات خنت كا من عصر الدولة القديمة.

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