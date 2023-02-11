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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار أمام الجنيه فى البنوك اليوم السبت 11 فبراير 2022

دولار
دولار
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استقر سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك  المصرية اليوم السبت  الجمعة بدون أي تغيير منذ انتهاء العمل في الجهاز المصرفي عصر الخميس.
سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه حوالي 30.43 جنيها للشراء و 30.53 جنيها للبيع.

وصل اقل سعر دولار أمام الجنيه في البنوك لحوالي 29.69 جنيها للشراء و 29.79 جنيها للبيع في بنك التنمية الصناعية

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.35 جنيها للشراء و 30.45 جنيها للبيع في بنكي مصر و الأهلي الحكوميين.

ووصل متوسط سعر الدولار  مقابل الجنيه إلى حوالي 30.45 جنيها للشراء و 30.55 جنيها للبيع في بنوك " HSBC، قطر الوطني الأهلي QNB، فيصل الاسلامي، الأهلي المتحد، الإسكندرية، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي،فيصل الاسلامي، التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاريـ الاستثمار العربي، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، الطويت الوطني، المشرقـ المصرف المتحد، ميد بنك، كريدي أجريكول، قناة السويس"

وبلغ أعلي سعر دولار في البنوك فقد بلغ 30.5 جنيها للشراء و 30.55 جنيها للبيع.
 

أقل سعر دولار الدولار مقابل الجنيه بنك التنمية الصناعية