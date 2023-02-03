لبنان.. قطع طرقات ومحاولة اقتحام مصرف لبنان فى طرابلس

الجمعة 03/فبراير/2023 - 11:54 ص

قطع عدد من المحتجين الطريق امام مصرف لبنان في طرابلس بآليات الدفاع المدني،وحاول مجموعة من المحتجين اقتحام المصرف حسب ما افادته موقع "لبنان 24"

و احتج عمال وموظفي بلدية الميناء وطرابلس والقلمون، وفوج الاطفاء، حيث ينفذون لليوم الثاني على التوالي اعتصامًا امام مصرف لبنان في طرابلس، مطالبين بدفع رواتبهم على الدولار واعادة تنشيط منصة صيرفة.

وهدد المعتصمون بالتصعيد نهار الاثنين اذا لم يستجب المصرف لمطالبهم وكما هدد نقيب عمال بلدية طرابلس باقفال جميع المصارف في طرابلس اذا لم يتم اعادة تنشيط صيرفة للعمال.

وكان مصرف لبنان المركزى قد قرر الاسبوع الماضى، تجميد حسابات 3 أشخاص وشركتين تابعتين لهم لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان وذلك بعدما تم ادراج أسماء المواطنين الثلاثة وشركتيهم على قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC.

وشمل القرار تجميد الحسابات كل من اللبناني حسن أحمد مقلد ونجليه راني وريان وشركة ستيكس للصيرفة والشركة اللبنانية للإعلام والدراسات.