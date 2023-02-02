يتجاوز المتر| فتاة بريطانية تتلقى عروضًا مغرية لقص شعرها (صور)

الخميس 02/فبراير/2023 - 04:30 ص

في مدينة بريستول البريطانية نشأت فتاة عشرينية تُدعى ياسمين لارسن ولقبها "رابونزل"؛ وذلك لتميّزها بشعر طويل حريري يتجاوز المتر.

وكشفت أنها تتلقى عروضًا مغرية لقصه مقابل بـ 246 ألف دولار وفقًا لما ذكرته لصحيفة ديلي ستار.

ويشار إلى أنها دخلت باب الشهرة بالصدفة، فلم تكن تتوقع أن جمال شعرها الطويل سيحولها إلى فتاة مؤثرة على مواقع التواصل ويتابعها نحو 100 ألف شخص على إنستغرام لمعرفة نصائحها حول العناية بالشعر.

ياسمين لارسن



وذكرت ياسمين لارسن (28 عامًا) خرّيجة الكيمياء الحيوية، أنّه لم يخطر ببالها أبدًا أنْ تكون محط الأنظار، ولفتت إلى أنّها إضافة إلى المال، تلّقت عروضًا بالزواج، وهدايا مغرية مثل سيارة مرسيدس جديدة وشقة فاخرة.

وأوضحت أنّه إضافة إلى الجانب المُشرق، تتعرّض في كثير من الأحيان، لأشخاص يحبّون نشر كراهيتهم عبر الإنترنت، فيتّهمونها بالنرجسية والأنانية.

روتين الشعر اليومي

قالت “ياسمين” أنّ المرّة الأخيرة التي قصّت فيها شعرها كانت عام 2017، وتستعمل حاليًا زيت شعر طبيعي خالٍ من السيليكون، إضافة إلى علاج لفروة الرأس، ماسك الشعر.

وأوضحت أنّها تستخدم منشفة من الألياف الدقيقة، ومجفف شعر أيّوني، وفرشاة لفك تشابك الشعر، ومدلّك لفروة الرأس، مع غسل شعرها مرّة أو مرّتين في الأسبوع فقط.

وتعتبر أن شهرها هو "تاج جمالها"، وتقول: "العناية بشعري الطويل تستمر على مدار دوام كامل لكنها مجزية حيث تدل على الصحة والحكمة والأنوثة".