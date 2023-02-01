الفريق أول محمد زكي يلتقي وزير دفاع الكونغو الديمقراطية

الأربعاء 01/فبراير/2023 - 08:11 م

التقى الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، كاباندا كورهينجا جيلبيرت وزير الدفاع الوطنى والمحاربين القدماء لجمهورية الكونغو الديمقراطية، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع علي الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية فى ظل الظروف والتحديات الحالية، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكرى والأمنى بين البلدين فى العديد من المجالات.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة، اعتزازه بعلاقات التعاون العسكرى التى تربط القوات المسلحة المصرية والكونغولية فى مختلف المجالات ، وأهمية تنسيق الجهود العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأشاد وزير الدفاع الوطنى والمحاربين القدماء لجمهورية الكونغو الديمقراطية، بجهود مصر الداعمة لكافة قضايا القارة الأفريقية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بها وتحقيق طموحات وتطلعات شعوب القارة معرباً عن تطلعه لمزيد من التنسيق فى الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.