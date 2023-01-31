اليوم.. آخر موعد لتسلم أبحاث مؤتمر شباب الباحثين الثامن «الدولي الثالث» بجامعة سوهاج

الثلاثاء 31/يناير/2023 - 07:40 ص

قال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، إن اليوم الثلاثاء ٣١ يناير، سيكون آخر موعد لتسليم الأبحاث العلمية للمشاركة في فعاليات المؤتمر العلمي الثامن «الدولي الثالث» لشباب الباحثين.

وأوضح عبدالخالق، في تصريحات، أن المؤتمر سيتم تنظيمه في رحاب الجامعة يومي ٢٢ و٢٣ من شهر فبراير القادم، بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم.

وأضاف الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يشهد هذا العام إقبالًا من شباب الباحثين من مختلف الجامعات المصرية وجامعات عربية، وإفريقية، وأجنبية، من دول «ليبيا، والسعودية، وفلسطين، واليمن، والسودان، وبريطانيا، ونيجيريا»، حيث سيناقش المؤتمر مجموعة من المحاور المختلفة في مجالات العلوم الأساسية والإنسانية والهندسية والطبية ، وسيتم خلاله تنظيم ورش عمل ولقاءات مع نخبة من العلماء في مختلف التخصصات بهدف تبادل المعرفة وتنمية قدرات ومهارات شباب الباحثين.