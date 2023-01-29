اليوم.. "نقل" النواب تناقش 7 طلبات إحاطة

الأحد 29/يناير/2023 - 01:43 ص

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اجتماعا اليوم الأحد، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من:

النائب/ كمال أبو جليل، بشأن:

الأول: الحاجة إلى توسعة طريق الفيوم/القاهرة بداية من كوم أوشيم حتى ميدان عبدالمنعم رياض مرورًا بمدخل مدينة الفيوم.

الثاني: الحاجة إلى إجراء صيانة لمزلقانات محافظة الفيوم والتي منها (المزلقان المجاور لقسم أول الفيوم، ومزلقان الطريق الدائري).

النائب يوسف الشاذلي، بشأن الحاجة إلى توسعة ورفع كفاءة طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي وتخصيص حارة للنقل الثقيل.

النائبة سهام بشاي، بشأن عدم غلق المعابر الغير شرعية وإنشاء أسوار على جانبي خط السكك الحديدية المار بقرية عطف أفوة، بمركز الواسطى، بمحافظة بنى سويف.

النائبة رحاب موسى، بشأن سوء حالة الطريق بداية من تقاطع الطريق الدولي الساحلي مع طريق مدخل بورسعيد وحتى مدينة الأثاث بسبب سوء حالة فواصل الكباري، ووجود الكثير من الحفر والمطبات الهوائية، هذا بالإضافة إلى افتقاد الطريق للعلامات الإرشادية واعمدة الإنارة.

النائبة هناء فاروق، بشأن الحاجة إلى إنشاء محور مرورى يربط بين ميناء دمياط البحري والطريق الدولي الساحلي بدمياط الجديدة وصولًا إلى مدينة دمياط القديمة.