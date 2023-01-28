قرار جديد من المحكمة في قضية رجل الأعمال محمد الأمين

السبت 28/يناير/2023 - 12:34 م

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، في الطعن المقدم من رجل الأعمال محمد الأمين على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 3 سنوات، فى اتهامه بالاتجار فى البشر مع الفتيات بدار الأيتام المملوكة له ببنى سويف، بإنهاء الخصومة في الطعن للوفاة.

كانت محكمة الجنايات قضت فى 23 مايو الماضى بالسجن المشدد 3 سنوات ضد رجل الاعمال محمد الأمين.

كان المستشار حماده الصاوي النائب العام قد أمر بإحالة المتهم محمد الأمين محبوسًا إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بالاتجار في البشر- وهنّ سبع فتيات أطفال، وهتكه عِرضهن بالقوة والتهديد، بشهادة ثلاثة عشر شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.

كانت التحقيقات قد انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسُلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطأة تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.