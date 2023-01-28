جريحان إسرائيليان بإطلاق نار في حي سلوان بالقدس .. واعتقال 42 فلسطينيا

السبت 28/يناير/2023 - 11:33 ص

أدى إطلاق نار في حي سلوان بالقدس، لوقوع جريحين.

جاء ذلك عقب هجوم القدس الشرقية الذي أودى بحياة 7 قتلى.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية وإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن شخصين أصيبا فيما يحتمل أنه هجوم بالرصاص في البلدة القديمة بالقدس.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، أنها اعتقلت 42 شخصا غداة إطلاق نار أوقع قتلى أمام كنيس في القدس الشرقية، من بينهم أفراد من عائلة مطلق النار الفلسطيني.

وأكدت الشرطة في بيان أنها "اعتقلت 42 مشتبها بهم للاستجواب، البعض منهم من أفراد عائلة منفذ الهجوم" إضافة إلى سكان من الحي الذي يسكن فيه في القدس الشرقية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه سيتم نشر كتيبة عسكرية إضافية في الضفة الغربية، وذلك عقب هجوم القدس الشرقية.