لطفي بوشناق: مصر وتد الأمة العربية

الجمعة 27/يناير/2023 - 09:04 م

وجه المطرب التونسي القدير لطفي بوشناق، كلمة شكر وعرفان لمصر، قائلا: "تحية حب صادقة لكل المصريين.. اتعلمت في مصر وأكلت من خيرها واتربيت على يد أساتذتها.. أقولها في كل مكان.. مصر هي وتد الأمة العربية".

وقال بوشناق في مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: أنا نحب المصريين ونموت عليكم، وإن شاء الله قريبا سيكون لي حفلات في مصر.. مصر حبيبة قلبي".

وأضاف : العمل والصدق هما سر النجاح، وأعتبر أن المثل المصري "يموت المعلم وهو بيتعلم" أيقونة لي.

يذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على قناة الحياة يوم الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساء تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.