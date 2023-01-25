اليوم.. طرح فيلم «اتنين للإيجار» بدور العرض

الأربعاء 25/يناير/2023 - 07:50 ص

تشهد دور العرض المصرية اليوم الأربعاء 25 يناير طرح الفيلم الكوميدي «اتنين للإيجار» بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت وناهد السباعي ومحمد لطفي وميريهان حسين وثراء جبيل وإيمان السيد وسلوى محمد على وليلي عز العرب وعارفة عبدالرسول وسامي مغاوري وإيناس مكي وناجي سعد، وظهور خاص للنجمة رانيا يوسف والنجم دياب. الفيلم من تأليف أسماء غازي وإخراج شادي على.

ويقدم «اتنين للإيجار» بيومي وثروت بشكل جديد ومختلف عما يقدمانه في أفلامهما الأخرى من كوميديا تتناسب مع طبيعة الأسرة المصرية، وسيتم عرض الفيلم بالسعودية تجاريا يوم الخميس 26 يناير الجاري.

ويقام العرض الخاص للفيلم يوم 6 فبراير المقبل بالسعودية بحضور أبطال العمل بيومي فؤاد ومحمد ثروت، وتم تصوير مشاهده ما بين مدينة 6 أكتوبر ومدينة الغردقة وعدد من أماكن التصوير المختلفة.