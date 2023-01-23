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الإثنين 23 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

عبدالرحيم علي ينعي الكاتب الصحفي سيد عبدالعاطي رئيس تحرير صحيفة الوفد السابق

البوابة نيوز
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نعى الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، الكاتب الصحفي سيد عبدالعاطي رئيس تحرير صحيفة الوفد السابق،  الذي وافته المَنيَّة اليوم.
وتوجَّه عبدالرحيم علي، بالعزاء إلى أسرة الراحل وللجماعة الصحفية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، وأن يغفر له ويرحمه، ويعفو عنه، ويُكرم نزله، ويُوسع مدخله، ويبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

البوابة نيوز الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي سيد عبد العاطي