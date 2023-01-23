عبدالرحيم علي ينعي الكاتب الصحفي سيد عبدالعاطي رئيس تحرير صحيفة الوفد السابق

الإثنين 23/يناير/2023 - 08:26 ص

نعى الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، الكاتب الصحفي سيد عبدالعاطي رئيس تحرير صحيفة الوفد السابق، الذي وافته المَنيَّة اليوم.

وتوجَّه عبدالرحيم علي، بالعزاء إلى أسرة الراحل وللجماعة الصحفية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، وأن يغفر له ويرحمه، ويعفو عنه، ويُكرم نزله، ويُوسع مدخله، ويبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.