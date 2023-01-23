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الإثنين 23 يناير 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اليوم.. الحكومة الكويتية تقدم استقالتها

الحكومة الكويتية
الحكومة الكويتية
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قالت صحيفة "القبس" الكويتية، أمس الأحد، إن الحكومة التي يترأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، التي تم تشكيلها قبل 3 أشهر، "ستتقدم اليوم الإثنين باستقالتها إلى القيادة السياسية؛ إثر الأزمة السياسية بينها وبين مجلس الأمة" البرلمان الكويتي.

استقالة الحكومة الكويتية
وأوضحت الصحيفة المحلية نقلًا عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة"، أن "الحكومة ستقدِم استقالتها قبل جلسة مجلس الأمة المقررة، يوم غدا الثلاثاء"، مبينةً أن "الحكومة رفضت تقديم أي تعهدات للنواب، ومتمسكة بموقفها بشأن شروطها لحضور الجلسة، وهي إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات، إضافة إلى سحب الاستجوابين المدرجين على جدول الجلسة".

والاستجوابان المدرجان على جدول الجلسة أحدهما مقدَم من النائب مبارك هيف الحجرف لوزير المالية عبدالوهاب محمد أحمد الرشيد، أما الاستجواب الثاني فمقدَم من البرلمانية الدكتورة جنان بو شهري لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.

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