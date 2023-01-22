نائب مفتي روسيا يدين حرق متطرفين سويديين لنسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم

الأحد 22/يناير/2023 - 02:34 ص

أدان المفتي روشان أبياسوف، نائب رئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا، حرق متطرفين سويديين لنسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم، معتبرًا هذا الفعل عبادة للشيطان، مطالبًا السلطات السويدية الرد بحزم على هذا النوع من الإسلاموفوبيا ومحاسبة أولئك الذين شاركوا فيه.

وقال أبياسوف في تصريحات لوكالة تاس، يوم السبت: " المسلمون في روسيا غاضبون للغاية من عمل التجديف الذي حدث في السويد. إن حرق الكتب المقدسة ليس سوى عبادة للشيطان، الأمر الذي بدأ يتجلى بشكل متزايد في أوروبا، حيث تفقد أوروبا أسسها الروحية بسرعة، مضيفًا ”ندعو السلطات السويدية إلى الرد الحازم على هذا العمل المعادي للإسلام ومحاسبة من شاركوا فيه".

وأضاف أبياسوف أن فعل الراديكاليين السويديين يشهد على "دونيتهم العقلية وافتقارهم للروحانية"، مشددًا على أنه "بدلًا من التعبير عن وجهة نظرهم بطريقة حضارية، انغمسوا في مثل هذا العمل المثير للاشمئزاز الذي يستفز مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم".

وكان راسموس بالودان زعيم الحزب اليميني المتطرف "هارد لاين"، قد أقام حرقًا عامًا للمصحف أمام السفارة التركية في ستوكهولم، كما انتقد بالودان في خطابه حلف شمال الأطلسي وتركيا والزعيم التركي رجب طيب أردوغان، وعرض صورة كاريكاتورية للنبي محمد، بحسب ما نقل مراس تاس.