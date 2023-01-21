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السبت 21 يناير 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة منتخب مصر والبحرين في كأس العالم لكرة اليد

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد البحرين في كأس العالم لكرة اليد والمقامة في السويد وبولندا ونجح الفراعنة في تقديم نفسهم كمنافس قوي على لقب كأس العالم لكرة اليد بعد تحقيقه العلامة الكاملة والفوز بمبارياته الأربعة حتى الآن ضد كرواتيا وأمريكا والمغرب وبلجيكا.

بث مباشر مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد البحرين

وتنطلق مباراة منتخب مصر ضد البحرين ضمن ثاني مباريات الدور الرئيسي لبطولة كأس العالم لكرة اليد ويحتل الفراعنة الصدارة برصيد ٦ نقاط بعدما تعادل منتخب الدنمارك مع كرواتيا بنتيجة ٣٢/٣٢ ويسعى منتخب مصر لكرة اليد لمواصلة تصدر المجموعة تجنبا للصدام مع السويد صاحب الأرض في دور الثمانية.

وتعتبر المباراة الحاسمة في ترتيب المجموعة  هي مواجهة منتخب مصر مع منتخب الدنمارك حامل لقب كأس العالم لكرة اليد يوم الاثنين القادم.

مشاهدة مباراة منتخب مصر والبحرين في كأس العالم لكرة اليد 

بث مباشر منتخب مصر لكرة اليد كأس العالم لكرة اليد مباراة مصر والبحرين