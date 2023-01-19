بث مباشر لمشاهدة مباراة منتخب مصر وبلجيكا في كأس العالم لكرة اليد

الخميس 19/يناير/2023 - 05:10 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة منتخب مصر وبلجيكا في بطولة كأس العالم لكرة اليد في أول مباريات الدور الرئيسي لمونديال اليد، ونجح منتخب الفراعنة في تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بعد الفوز على كرواتيا ثم المغرب وأخيرا على منتخب أمريكا بفارق ١٩ نقطة.

بث مباشر لمباراة منتخب مصر وبلجيكا في بطولة كأس العالم لكرة اليد والمقامة في السويد وبولندا تنقل اليوم ضمن منافسات المجموعة الرابعة في الدور الرئيس والتي تضم أيضا منتخبات الدنمارك والبحرين، ويسعى الفراعنة لتصدر المجموعة لتجنب مواجهة منتخب السويد صاحب الأرض في دور الثمانية.

بث مباشر لمباراة منتخب مصر وبلجيكا في كأس العالم لكرة اليد.. موعد المباراة

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة ويتفوق منتخب مصر لكرة اليد على نظيره البلجيكي على الورق في انتظار مشاهدة البث المباشر للمباراة لتحقيق ذلك على أرض الملعب.

ولفت منتخب مصر لكرة اليد أنظار كبار اللعبة بالأداء القوي في مباريات كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليا في السويد بعد الأداء العالي والثابت وتأهل اليوم لمواجهة بلجيكا ومعه رصيد ٤ نقاط بعد حذف نتيجة الفوز على المغرب بحسب لوائح البطولة بسبب تذيل أسود الأطلسي لترتيب المجموعة وهو ما يعطي أفضلية للمنتخب المصري المرشح للفوز بلقب كأس العالم لكرة اليد.

بث مباشر بدون تقطيع مباراة منتخب مصر وبلجيكا في كأس العالم لكرة اليد