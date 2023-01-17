مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون جولة الإعادة في كأس إنجلترا

الثلاثاء 17/يناير/2023 - 08:16 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول بقيادة محمد صلاح ضد ولفرهامبتون في جولة الإعادة بعد تعادل الفريقين على ملعب انفيلد بهدفين لكل فريق، ويعاني ليفربول من تراجع كبير في الأداء والنتائج وتقهقر الفريق للمركز التاسع في البريميرليج بعد خسارته من برايتون بثلاثة أهداف دون رد.

وتعتبر المباراة إعادة للمواجهة التي جمعت بين الفريق في كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، وذلك وفقًا للوائح البطولة.

وتنص لائحة بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على إعادة المباريات حال انتهاءها بالتعادل، ولا يتم اللجوء لركلات الترجيح لتحديد الفريق الفائز.

يحتضن ملعب مولينيو معقل الذئاب مباراة ليفربول مع نظيره فريق ولفرهامبتون في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، وتذاع المباراة بث مباشر والتي يتراقبها عشاق ليفربول خاصة الجماهير المصرية التي تنتظر مشاهدة المباراة بشغف من أجل مشاهدة محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني وهداف الفريق اللندني، وأحد أفضل عناصره الهجومية على مر تاريخ ناديه.

مباراة اليوم لن تكون سهلة على فريق محمد صلاح ورفاقه، بعدما خسر فريق ليفربول أمام نظيره فريق برينتفورد بهدف دون رد، ثم خسر الريدز في المباراة الماضية أمام فريق برايتون، بثلاثة أهداف دون رد، ليتراجع للمركز التاسع بالدوري الإنجليزي، برصيد 28 نقطة.

ويأمل المدرب الألماني يورجن كلوب في تصحيح الأوضاع داخل الريدز سريعًا، وتجنب الخروج من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، خاصة أن ليفربول ابتعد عن صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون بث مباشر في كأس إنجلترا