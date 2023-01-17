مشاهدة بث مباشر لمباراة منتخب مصر وأمريكا في كأس العالم لكرة اليد

الثلاثاء 17/يناير/2023 - 05:53 م

ينقل موقع البوابة نيوز مشاهدة بث مباشر لمباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد نظيره منتخب أمريكا في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة السابعة في كأس العالم لكرة اليد المقامة في بولندا والسويد، ونجح منتخب مصر في الفوز على كرواتيا في الجولة الأولى ثم اكتسح منتخب المغرب في الجولة الثانية بفارق ١١ هدف ليعتلي صدارة المجموعة.

موعد مشاهدة بث مباشر لمباراة منتخب مصر ضد أمريكا في كأس العالم لكرة اليد

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ويواجه منتخب مصر لكرة اليد أمريكا وتنقل المباراة بث مباشر ويسعى الفراعنة لتحقيق العلامة الكاملة بالفوز على أمريكا والتأهل للدور الثاني لكأس العالم لكرة اليد من أجل تحقيق إنجاز جديد لكرة اليد المصرية التي كانت أفضل ترتيب لها هو المركز الرابع في بطولة كأس العالم لكرة اليد التي أقيمت في فرنسا عام ٢٠٠١.

مشاهدة بث مباشر لمباراة منتخب مصر ضد أمريكا في كأس العالم لكرة اليد