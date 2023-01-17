اليوم.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمنيا

الثلاثاء 17/يناير/2023 - 07:40 ص

تنطلق اليوم الثلاثاء أول أيام امتحانات الفصل الدراسي للشهادة الإعدادية داخل 9 إدارات تعليمية بمختلف مراكز محافظة المنيا، من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

ومن جانبه أعلن المهندس حمدي السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا أن امتحانات الصف الدراسي الأول للشهادة الإعدادية تنطلق اليوم الثلاثاء بالمستوى الرفيع واللغة العربية والخط والإملاء الأربعاء فيما تجري امتحانات الهندسة والتربية الدينية السبت المقبل مؤكدا تخصيص 3 كنترولات في 3 قطاعات وسط وشمال وجنوب.

منع دخول الهاتف المحمول داخل لجان الامتحانات

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم فى المنيا بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية وضوابط الامتحانات وعدم السماح بدخول المحمول وتصحيح أوراق الطلاب أولا بأول والتدقيق في رصد الدرجات لإعطاء كل طالب حقه ومراجعة أعمال الرصد لتفادي الأخطاء.

ونبه وكيل وزارة التربية والتعليم فى المنيا على رؤساء لجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفقًا للقرارات والتعليمات الخاصة بهذا الشأن بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين باللجان.