وفاة اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق

الإثنين 16/يناير/2023 - 06:45 م

توفي اليوم الإثنين اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية الأسبق بعد صراع طويل مع المرض.

وولد اللواء منصور عيسوى في 18 سبتمبر 1937، بمدينة إسنا بمحافظة قنا سابقا - الأقصر حاليا، وحصل على تعليمه الإبتدائي في مدينة إسنا، والتحق بكلية الشرطة وتخرج فيها عام 1959، بدأ حياته الشرطية في مديرية أمن القاهرة.

وتولى اللواء عيسوي وزيرًا للداخلية في مارس 2011، في وزارة عصام شرف بدلًا من الوزير السابق اللواء محمود وجدي، وبدأ حياته الشرطية في مديرية أمن القاهرة، وتدرج في المناصب، حتى وصل إلى مفتش أمن القاهرة، ثم وكيلًا لإدارة مباحث القاهرة، ثم مديرًا لأمن الجيزة 1988، واستمر بها 3 سنوات.

وعين مساعد وزير الداخلية بشمال الصعيد 1991، ثم مساعدًا لوزير الداخلية لوسط الصعيد 1992، ثم مساعدًا أول للوزير ومديرًا لأمن القاهرة 1993، ثم مساعدًا أول لوزير الداخلية للأمن العام 1995، ثم عُين محافظًا للمنيا 1996 حتى 1997.