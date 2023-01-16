تفاعل معه أكثر من 7 ملايين شخص.. مالك تويتر يعلن انبهاره بالحضارة المصرية

الإثنين 16/يناير/2023 - 06:00 ص

أبدى الملياردير الشهير "إيلون ماسك" مالك شركة تويتر ومؤسس شركتي سبيس إكس وتسلا، إعجابه بالحضارة المصرية القديمة، خلال تفاعله مع أحد الفيديوهات لمعبد دندرة بمدينة قنا، مُبديًا إعجابه بالمصريين القدماء وما قدموه من حضارة للعالم.

وجذبت تغريدة الملياردير الأمريكي، تفاعلا واسعا على موقع "تويتر"، وتفاعل معها أكثر من 7 ملايين مستخدم، سواء بالإعجاب أو إعادة التغريد أو التعليق.

كما جذبت تغريدة إيلون ماسك محبي الحضارة المصرية القديمة، لفتت انتباه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والتي وجهت الدعوة لـ"إيلون ماسك" على الفور لزيارة مصر والتعرف على أسرار الحضارة المصرية القديمة بالمتحف المصري الكبير.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، على حسابها الخاص بـ"تويتر" ردًا على "ماسك": "شاركنا في معرفة أسرار الحضارة المصرية لتطلع على كثير من القصص التي لم تُروى بزيارة المتحف المصري الكبير والذي يضم المجموعة الكاملة لآثار وكنوز الملك توت عنخ أمون، التي لم تُشاهَد من قبل، ستكون تجربة متفردة واستثنائية، مختتمة ردها بقولها: "مصر ترحب بك".

جدير بالذكر أن "المشاط" كانت قد ردت على تغريدة للملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، عام 2020، حيث صرح رئيس شركة "سبيس إكس"، المتخصصة في تقنيات استكشاف الفضاء، بأنه من مؤيدي نظرية أن مخلوقات فضائية شاركت في جهود البناء الضخمة للأهرامات؛ وهو ما دفع الوزيرة رانيا المشاط لدعوته لزيارة البلاد.

وقالت "المشاط" حينها ردًا على ما كتبه "ماسك": أدعوك وشركتك لاستكشاف الكتابات حول كيفية بناء الأهرامات، كما أدعوك لزيارة مقابر بناة الأهرامات، نحن في انتظارك.

كما تفاعل مع تغريدة إيلون ماسك العديد من الشخصيات المصرية المؤثرة من بينهم الإعلامي شريف عامر، والفنان محمد هنيدي الذي عرض عليه أن يكون مرشده الخاص خلال رحلته في القاهرة لزيارة الآثار المصرية.