بث مباشر.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني بالسعودية

الأحد 15/يناير/2023 - 07:41 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني والذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض وتأهل ريال مدريد على حساب فالنسيا بركلات الترجيح بينما تأهل برشلونة للمباراة النهائية بعد الفوز على ريال بتيس بركلات الترجيح أيضا بعدما إنتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة بث مباشر في نهائي كأس السوبر الإسباني

وتطلق مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وتذاع بث مباشر عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ومن المتوقع أن يخوض فريق ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: تيبو كوروتوا

خط الدفاع: ميليتاو، ناتشو، لوكاس فاسكيز، روديجر

خط الوسط: كروس، كامافينجا، فالفيردي

خط الهجوم: رودريجو، كريم بنزيما، فينسيوس جونيور.

بينما يخوض برشلونة مباراة اليوم ضد ريال مدريد وتذاع بث مباشر وتستضيف المملكة العربية السعودية المباراة على اراضيها بتشكيل مكون من حراسة المرمى: تير تشيجن

خط الدفاع: أرواخو، كوندي، جوردي ألبا، سيرجيو روبرتو

خط الوسط: بيدري، دي يونج، جافي

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، ليفاندوفسكي، رافينيا.

مشاهدة بث مباشر لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني