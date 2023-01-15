حبس مسجل لحيازته كوكتيل مخدرات بالبدرشين

الأحد 15/يناير/2023 - 06:45 م

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس مسجل، ٤ أيام علي ذمة التحقيقات بعد اتهامه حيازة كمية من مخدر الهيروين والاستروكس والإتجار بها، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهم.

كانت معلومات قد وردت لرئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، تؤكد قيام عنصر إجرامي "له معلومات جنائية مسجلة" بالاتجار في المواد المخدرة، متخذاً من دائرة المركز وكراً لمزاولة أعماله الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن استهداف المتهم وضبطه حال تواجده أمام مسكنه وبحوزته "كمية لمخدر الهيروين وزنت 2,500 كيلوجرام، كمية لمخدر الإستروكس وزنت 6 كيلوجرامات، مبلغ مالى، هاتف.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.



