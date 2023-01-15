أسعار الدولار اليوم الأحد 15 يناير 2023

الأحد 15/يناير/2023 - 09:21 ص

استقرت اسعار الدولار الامريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 15 يناير 2023، وذلك علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 29.45 جنيها للشراء و 29.55 جنيها للبيع في بنك التنمية الصناعية.

وصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 29.5 جنيها للشراء و 29.6 جنيها للبيع في بنوك HSBC،قطر الوطني الأهلي QNB،فيصل الاسلامي، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB، الأهلي المصري، أبوظبي التجاري، قناة السويس، بلوم، مصر".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 29.55 جنيها للشراء و 29.65 جنيها للبيع في بنوك " الاسكندرية، الإمارات دبي الوطني، الاستثمار العربي،المصري لتنمية الصادرات، الكويت الوطني، المشرق، المصرف المتحد".

بلغ أعلي سعر دولار في البنوك نحو 30.66 جنيها للشراء و 30.7 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

بلغ ثاني أعلي سعر دولار في البنوك نحو 30.6 جنيها للشراء و 30.7 جنيها في بنوك " ميد بنك، الأهلي المتحد، كريدي أجريكول".