اليوم.. فتح باب التسجيل لاستمارة الثانوية العامة 2023

الأحد 15/يناير/2023 - 06:43 ص

تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد 15 يناير، باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة امتحانات الثانوية العامة 2023، وذلك عبر الرابط: https://moe-register.emis.gov.eg/.

ووفقًا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم في هذا الصدد، فإنه من المقرر بدء التسجيل في استمارة الامتحانات، بداية من غدٍ الأحد الموافق 2023/1/15 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2023/2/28.

وحرصت وزارة التعليم، على التأكيد على طلاب الثانوية العامة، بضرورة الحصول على البريد الإلكتروني الموحد الخاص بالطلاب، وذلك من خلال رابط موقع البريد الإلكتروني: https://office365.emis.gov.eg/.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في استمارة الثانوية



وفي إطار التقارير الخدمية التي يقدمها القاهرة 24، لطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، نقدم الأوراق المطلوبة للتسجيل في استمارة امتحانات الثانوية العامة:

حيث أعلن عدد من المدارس عن الأوراق المطلوبة لإتمام العملية، مؤكدين على أهمية تسجيل الشعبة واللغة الثانية والديانة قبل طباعة استمارة الثانوية العامة 2023، فضلًا عن مراجعة مواد التخصص أثناء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023.

وأشارت، إلى أن الطالب يقوم بإحضار عدد (1) صورة للطالب مقاس 4*6، ويجب تدوين العنوان الخاص به في استمارة الثانوية العامة 2023 ويكون هو نفس العنوان المدون ببطاقته الشخصية، موضحةً أنه في حالة وجود أي خطأ في بيانات الطالب المسجلة في استمارة الثانوية العامة 2023، فإنه يجب عليه التوجه إلى المدرسة لتعديلها.

خطوات التسجيل في استمارة امتحانات الثانوية العامة 2023



وعن خطوات التسجيل، أوضحت المدارس، أن تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023، يتم من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرةً إلى أنه يجب على الطلاب الراغبين في التسجيل تسديد الرسوم الخاصة بدخول امتحانات الثانوية العامة 2023 للمرة الأولى والثانية.

وأشارت المدارس، إلى أنه على الراغبين في التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023 للمرة الثالثة والرابعة قبل تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 سداد الرسوم، وتبلغ قيمة هذه الرسوم 410 جنيهات، ويتم تسديد جميع الرسوم قبل تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 إلكترونيًّا.