اليوم.. مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة مسابقة لجنة المسرح بمقر المجلس الأعلى للثقافة

الأحد 15/يناير/2023 - 07:31 ص

يعقد المجلس الأعلى للثقافة، مؤتمر صحفي للإعلان عن أسماء الفائزين في مسابقة "النصوص والدراسات النقدية المسرحية"، التي نظمتها لجنة المسرح بالمجلس برئاسة المخرج عصام السيد، في فرعي الدراسات النقدية والنصوص المسرحية، وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد 15يناير الحالي، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي، والكاتب محمد ناصف رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية.

وقد أعلن عن مسابقة لجنة المسرح في أغسطس الماضي، ضمن عدد كبير من المسابقات التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة، ضمن تنفيذ خطة التنمية المستدامة فيما يخص تشجيع ودعم ورعاية المواهب والمبدعين، وتضمن المسابقة ثلاث جوائز في كل فرع من الفرعين، وتقدم للمسابقة تسعة وستون متسابقا في الفرعين.