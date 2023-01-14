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السبت 14 يناير 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

بعد سلسلة إقالات قيادات "مصر أكتوبر".. حذف صفحة الحزب وبدران يوجه رسالة لجيهان مديح

حزب مصر أكتوبر
حزب مصر أكتوبر
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وجه الدكتور محمد بدران الأمين العام والنائب الأول لحزب مصر سابقًا، الشكر للدكتورة جيهان مديح رئيسة الحزب على مجهوداتها خلال الفترة الماضية.

وعلى غرار الإقالات الجماعية التي أصدرتها رئيسة الحزب، أطلق أمناء المحافظات هاشتاج “أحلامنا ضاعت”، بالإضافة إلى حذف الصفحة الرسمية للحزب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
 وكانت قد أصدر الدكتور جيهان مديح رئيس حزب مصر اكتوبر، قرارًا بإقالة الدكتور محمد بدران النائب الأول والأمين العام للحزب سابقًا، والمهندس وليد عبد الوهاب قوطة أمين تنظيم الحزب سابقًا. 

ويشهد حزب مصر أكتوبر حالة من التخبط في الفترة الأخيرة أخرها إقالة عماد رشاد وأحمد كرم من منصب الأمين العام المساعد

محمد بدران حزب مصر أكتوبر جيهان مديح الصفحة الرسمية للحزب