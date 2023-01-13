استقرار أسعار الحديد اليوم الجمعة وتوقعات بركود المبيعات

الجمعة 13/يناير/2023 - 09:19 ص

استقرت أسعار الحديد اليوم الجمعة بعد ارتفاعها الأربعاء الماضى بنحو 2500 جنيه للطن عقب قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه وتوقع التجار تباطؤ حركة البيع نتيجة ارتفاع الأسعار.

وأعلنت مصانع حديد التسليح المحلية أسعار بيع منتجاتها لشهر يناير الجاري بمتوسط زيادة 2500 جنيه في الطن مدفوعًا بقرار التعويم الذي أصدره البنك المركزي وصعود أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه.

سعر حديد عز سجل 25450 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع .

وسجلت أسعار منتجات السويس للصلب 25350 جنيهًا .

وسجلت منتجات بشاي للصلب 23204 جنيهًا للطن.

وسجل حديد الجيوشي للصلب 25300 جنيهًا .

وسجل حديد المصريين سعر 25350 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

حديد الجارحى بسعر 26500 جنيه للطن.

فيما سجل سعر حديد المراكبي 25500 جنيه للطن.