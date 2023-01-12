مليار و730 مليونا حصيلة "Avatar 2" عالميا

الخميس 12/يناير/2023 - 10:04 م

يواصل الجزء الثانى من فيلم المغامرة «Avatar: The Way of Water» للمخرج جيمس كاميرون، كسر الأرقام القياسية بشباك التذاكر العالمى عقب طرحه بصالات السينما العالمية.

وحقق الفيلم مليارا و٧٣٠ مليون دولار فى شباك التذاكر العالمي، جمع منها ٥٢٠ مليونا فى الصالات الأمريكية و١.٢٠٩مليار فى السوق الأجنبية.

فيما بلغت تكلفته الإنتاجية ٢٥٠ مليون دولار تقريبا، وفق موقع بوكس أوفيس موجو. ليصبح الفيلم الأسرع فى حصد الإيرادات خلال ٢٠٢٢.

فى الجزء الجديد، يحاول كل من جيك سولى ونيتيرى أن يقوما بكل ما فى وسعهما كى يظلا معًا، ولكن يتحتم عليهما مفارقة منزلهما واكتشاف أرجاء شتى على كوكب باندورا لينهيا ما بدآه.