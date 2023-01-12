"محلية النواب" تناقش ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة.. اليوم

الخميس 12/يناير/2023 - 07:25 ص

نظرا لانتشار الحيوانات الضالة في الفترة الأخيرة بالشوارع بمعظم المحافظات وكثرة شكاوى المواطنين، قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عقد اجتماع اليوم الخميس، برئاسة النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب؛ لمناقشة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية لمواجهة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية.

ويأتي ذلك في ضوء الإستراتيجية التي تم التوافق عليها مع الحكومة وبعض الجمعيات الأهلية المختصة بالرفق بالحيوان.

و يشارك في الاجتماع د خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.