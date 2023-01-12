تقنية حديثة تمكنك من التحدث مع الموتى لتخفيف ألم الفقد

الخميس 12/يناير/2023 - 06:50 ص

يقوم باحثون من الهند على استغلال التكنولوجيا الحديثة قدر المستطاع؛ وذلك بتطبيق إلكتروني مكنهم في النهاية لصنع أشخاص من المتوفين ويعمل على جميع المتعلقات الرقمية الذي يخلفه المتوفى، وذلك بغرض تخفيف ألم الفقد.

وهذا التطبيق يعتمد في دراسته وامكانياته على التطبيق الإلكتروني للنسخ عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تخليق شخصيات رقمية بنسخ من أشخاص قد فارقوا الحياة.

وتهدف هذه الدراسة إلى التوصل لإمكانية استخدام تقنيات حديثة "للتواصل مع الموتى"، وذلك عن طريق خلق شخصيات رقمية افتراضية من الموتى، بحيث يستطيع أحباؤهم التواصل معهم بعد موتهم.

ويمكن من خلال تلك التقنية في استخدام الذكاء الاصطناعي لتساعد الأشخاص على التعبير عن أنفسهم من خلال محادثات مفيدة".

ومنظومة الذكاء الاصطناعي تهدف لابتكارها شكل شخصية مجسمة تبدو وتتحدث مثل الشخص المتوفى، وتستطيع هذه المنظومة تحميل البيانات الرقمية للمتوفي عبر تقنيات الحوسبة السحابية، وتسمح تلك التكنولوجيا بالتواصل مع برامج الذكاء الاصطناعي التي تقلد شخصية المتوفى".

