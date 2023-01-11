بـ 72 مليون دولار .. تفاصيل الإفراج عن 150 ألف طن أعلاف

الأربعاء 11/يناير/2023 - 07:54 م

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم الإفراج عن مستلزمات الأعلاف خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر بنحو 150 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 72 مليون دولار.

وأضاف ان الإفراج شمل 113 ألف طن من الذرة بحوالي 41 مليون دولار وحوالي 37 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 28 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 3 مليون دولار. ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 10 يناير 2023) 1.864 مليون طن منهم 1.296مليون طن ذرة ، 568 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 928 مليون دولار

وأضاف القصير أن الافراج مستمر بالتنسيق مع البنك المركزي المصري من خلال القطاع المصرفي مناشدا المستوردين واصحاب مصانع الاعلاف بتحمل مسئوليتهم في ظل هذه الظروف التي يمر بها الوطن وعدم بيع مستلزمات الأعلاف في السوق السوداء مؤكدا ان الدولة تتعامل مع ذلك بمنتهى الحزم من خلال الحملات التفتيشية المستمرة على مخازن الأعلاف والمستوردين وانه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين بما في ذلك الشطب من سجلات المستوردين وفي سياق متصل تواصل اللجان المشكلة من وزارات الزراعة والتموين والداخلية والجهات الرقابية حملات تفتيشية على مخازن ومصانع الاعلاف والمستوردين لتاكد من عدم بيع مستلزمات الأعلاف في السوق السوداء