91 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ 25% في بنكي «الأهلي» و«مصر»

الأحد 08/يناير/2023 - 01:01 م

أعلن بنكا الأهلي المصري ومصر، ارتفاع حصيلة الشهادات الجديدة لمدة سنة ذات العائد الذي يصل إلى 25% لتصل إلى 91 مليار جنيه.

وكشف هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن ارتفاع رصيد شهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد الذي يصل إلى 25% بمبلغ 60 مليار جنيه .

وأضاف عكاشة أنه تم تنفيذ أكثر من 70%؜ منها من خلال القنوات البديلة (الأهلي نت والأهلي موبيل ومركز الاتصال).

وكشف محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن ارتفاع رصيد شهادات طلعت حرب لمدة سنة ذات العائد الذي يصل إلى 25% بمبلغ 31 مليار جنيه .

وكان أكبر بنكين حكوميين قد أعلنا طرح شهادة جديدة بعائد 25% لمدة عام.

وكشف البنكان أن الشهادة الادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تُصرف بنهاية المدة، أو بفائدة 22.5% تصرف شهريا، وتلك الشهادة تم توفيرها منذ بداية يوم الأربعاء الماضي في كافة فروع بنكي الأهلي المصري وبنك مصر، وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنكين.